90 лет исполнилось А. Зильберу - первому в России анестезиологу-реаниматологу
Вчера 90 лет исполнилось А. Зильберу - первому в России анестезиологу-реаниматологу, профессору, доктору медицинских наук и Народному врачу Карелии.
Глава Заксобрания Карелии, Заслуженный врач Э. Шандалович рассказал, что о медицине мечтал с детства. Его восхищали хирурги, а сам он занимался в университете в научном обществе по оперативной хирургии и работал на кафедре. В другой специальности Шандалович себя не видел, пока не услышал лекцию доктора Зильбера.
В программе пятого курса появился курс анестезиологии-реаниматологии, который интересен для хирургов и полезен анестезиологам. Это была возможность получить знания, не лишние в хирургии. После лекции Шандалович вышел из аудитории с уверенностью, что будет только анестезиологом-реаниматологом. Одна лекция полностью изменила жизнь.
Лекцию читал А. Зильбер - звезда мировой величины. Он много лет занимался вопросами медицинской этики и гуманитарной культуры врачей. Из студентов профессор стремился сделать хороших специалистов, прививал понимание ценности человеческой жизни, умение быстро принимать самостоятельные решения, работать в команде.
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