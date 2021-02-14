90 лет исполнилось А. Зильберу - первому в России анестезиологу-реаниматологу

Республика Карелия >> Медицина >> 14.02.2021

Вчера 90 лет исполнилось А. Зильберу - первому в России анестезиологу-реаниматологу, профессору, доктору медицинских наук и Народному врачу Карелии.

Глава Заксобрания Карелии, Заслуженный врач Э. Шандалович рассказал, что о медицине мечтал с детства. Его восхищали хирурги, а сам он занимался в университете в научном обществе по оперативной хирургии и работал на кафедре. В другой специальности Шандалович себя не видел, пока не услышал лекцию доктора Зильбера.

В программе пятого курса появился курс анестезиологии-реаниматологии, который интересен для хирургов и полезен анестезиологам. Это была возможность получить знания, не лишние в хирургии. После лекции Шандалович вышел из аудитории с уверенностью, что будет только анестезиологом-реаниматологом. Одна лекция полностью изменила жизнь.

Лекцию читал А. Зильбер - звезда мировой величины. Он много лет занимался вопросами медицинской этики и гуманитарной культуры врачей. Из студентов профессор стремился сделать хороших специалистов, прививал понимание ценности человеческой жизни, умение быстро принимать самостоятельные решения, работать в команде.





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