В БСМП появится человек, который будет помогать пациентам, нуждающимся в сопровождении

23 марта в центре Петрозаводска умерла женщины, которую выписали из БСМП. Прошло всего несколько часов, и она умерла от сердечного приступа прямо на улице. Горожане долго дискутировали на тему предотвращения подобных случаев, когда родственники забрать пожилых пациентов не успевают и те уходят самостоятельно.



Было предложено ввести в больнице в штат персонал, организующий сопровождение до дома. Возможно, эта услуга буде платной, но ею могли бы воспользоваться родственники.



Был сделан запрос в Минздрав Карелии с просьбой рассмотреть идею. В Больнице скорой медпомощи введут дополнительную должность администратора, и одной из его функций будет контроль за пациентами, которые нуждаются в сопровождении, связь с родственниками. Администратор должен сообщать родственникам, в каком отделении находится пациент в случае госпитализации, о том, что пациент осмотрен специалистами, и если показаний к госпитализации нет, его отпускают домой.



Также администрация больницы ищет волонтеров, способных взять на себя функцию доставки пациентов домой, так как деньги на это никто выделять не спешит.