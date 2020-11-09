Ситуационный центр создали в инфекционной больнице Карелии

Республика Карелия >> Общество >> 09.11.2020

Новый центр будет собирать, анализировать данные о свободных местах в больницах для пациентов с коронавирусом.
Ситуационный центр создан в Республиканской инфекционной больнице. РИБ –  форпост в борьбе с вирусом, так как сюда привозят пациентов с подозрением на коронавирус и оказывают помощь, пока проводят тесты, чтобы подтвердить  диагноз. Потом, в зависимости от результата, принимают решения о том, куда направить больных.

Здесь аккумулируют всю информацию о наличии свободных мест в Госпитале для ветеранов войн, других стационарах, куда госпитализируют пациенты с нетяжелой формой коронавируса. Это позволяет в онлайн режиме мониторить обстановку в медучреждениях.

Сейчас в республиканском паллиативном центре доступно 70 коек, в роддоме им. Гуткина – 60, 30 дополнительных коек развернуты в РИБ, 20 – в Кондопожской ЦРБ, 60 – в противотуберкулезном диспансере и 50 – в больнице №1  Костомукши.

За прошлые сутки в республике коронавирус диагностирован еще у 312 человек, и это рекордный прирост заразившихся с весны.





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