В Минздраве Поморья определились с судьбой поликлиники на ул. Гайдара, 3
В Архангельске население обеспокоено слухами о том, что поликлинику на ул. Гайдара закроют, а ее пациентов перераспределят между поликлиникой №1 и Железнодорожников. Врачей трудоустроят во все поликлиники города.
В ситуацию пришлось вмешаться министру здравоохранения Архангельской области А. Герштанскому, который заявил, что ни одна поликлиника Архангельска не закроется. Таких планов нет. Рассматривается возможность реорганизации поликлинических подразделений в Первой горбольнице и Первой горполиклинике.
Минздрав совместно с рабочей группой разрабатывают план организационно-штатных мероприятий, призванных оптимизировать работу. Также это коснется подразделений в Цигломени, в Архангельске в форме офисов врачей общей практики. Решение не принято ни по одному из вопросов. Планируются встречи с жителями Цигломенского, Октябрьского округов, и только после этого вынесут итоговое решение о возможных изменениях. Но вопрос закрытия какого-либо учреждения не рассматривается. Речь идет только о развитии, улучшении качества медпомощи жителям Архангельска.
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