Замгубернатора А. Блощинский посетил с рабочим визитом с. Оксино

Рабочая поездка руководителя Аппарата Администрации округа А. Блощинского в Оксино организована по причине массовых обращениями сотрудников местной больницы в адрес губернатора Ю. Бездудного. Визит в больницу нанесли руководитель Депздрава НАО Е. Левина, глава Управления имущественных отношений НАО А. Голговская, главврач Ненецкой окружной больницы Н. Микова.



Блощинский встретился с главой Администрации Пустозерского сельсовета С. Макаровой и селянами. Делегация побывала в ЖК, построенном для приглашенных медспециалистов, работников сферы образования, Оксинскую больницу.



По итогу поездки большая часть вопросов была решена. Будет предоставлено жилье приезжим специалистам, качество медицинских услуг повысится, и для этого приедет второй фельдшер.



За развитием событий, качеством медицинских услуг в селе Блощинский будет следить.



Руководитель Депздрава сообщила о переводе больницы в статус врачебной амбулатории, согласно реализации программы модернизации первичного звена сферы здравоохранения. Оказание медпомощи по-прежнему должно проводиться в рамках дневного стационара, на дому, если пациент маломобильный.

