Замгубернатора А. Блощинский посетил с рабочим визитом с. Оксино
Рабочая поездка руководителя Аппарата Администрации округа А. Блощинского в Оксино организована по причине массовых обращениями сотрудников местной больницы в адрес губернатора Ю. Бездудного. Визит в больницу нанесли руководитель Депздрава НАО Е. Левина, глава Управления имущественных отношений НАО А. Голговская, главврач Ненецкой окружной больницы Н. Микова.
Блощинский встретился с главой Администрации Пустозерского сельсовета С. Макаровой и селянами. Делегация побывала в ЖК, построенном для приглашенных медспециалистов, работников сферы образования, Оксинскую больницу.
По итогу поездки большая часть вопросов была решена. Будет предоставлено жилье приезжим специалистам, качество медицинских услуг повысится, и для этого приедет второй фельдшер.
За развитием событий, качеством медицинских услуг в селе Блощинский будет следить.
Руководитель Депздрава сообщила о переводе больницы в статус врачебной амбулатории, согласно реализации программы модернизации первичного звена сферы здравоохранения. Оказание медпомощи по-прежнему должно проводиться в рамках дневного стационара, на дому, если пациент маломобильный.
Рекомендуем по теме:
В Минздраве Поморья определились с судьбой поликлиники на ул. Гайдара, 3
В регионе начался основной этап сдачи ЕГЭ
В НАО проходят мероприятия, посвященные здоровому образу жизни
300 жителей Заполярья очищали от мусора Териберку
Глава администрации Архангельска Д. Морев планирует реформу пассажирских перевозок
На День химика в Апатитах «зажгли» сто личные «звезды» и питерские театры
Череповец получит 12 новых трамваев