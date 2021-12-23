Почти 9 тыс. жителей Карелии заболели ОРВИ за неделю

140 школьных классов, десятки групп детсадов ушли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. По статистике Роспотребнадзора заболеваемость ОРВИ в республике всего за неделю составила 8 873 человека. 4475 человек из них из Петрозаводска. По региону эпидпорог превышен на 65,7%.



Больше болеют дети 3-6 и 7-14 лет. На карантин отправили одну школу, приостановили деятельность классов в 39 школах Петрозаводска, Сортавальского, Калевальского, Лоухского, Олонецкого и Питкярантского районов. Приостановлена ребота 38 групп в 25 детсадах Петрозаводска, Сортавальского, Лоухского и Олонецкого районов.



Мониторинг больных ОРВИ показал, что прогрессируют вирусы гриппа АH3N2, риновирус. 22 человека госпитализированы с ОРВИ в больницы. Превышение эпидпорога на 15 админтерриториях.



Но местный Минздрав не спешит бить тревогу. По мнению министерства, рост заболеваемости гриппом, ОРВИ в это время — традиционное явление в республике. Сейчас оно осложнено вероятностью заболеть коронавирусом.



