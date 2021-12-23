Почти 9 тыс. жителей Карелии заболели ОРВИ за неделю
140 школьных классов, десятки групп детсадов ушли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. По статистике Роспотребнадзора заболеваемость ОРВИ в республике всего за неделю составила 8 873 человека. 4475 человек из них из Петрозаводска. По региону эпидпорог превышен на 65,7%.
Больше болеют дети 3-6 и 7-14 лет. На карантин отправили одну школу, приостановили деятельность классов в 39 школах Петрозаводска, Сортавальского, Калевальского, Лоухского, Олонецкого и Питкярантского районов. Приостановлена ребота 38 групп в 25 детсадах Петрозаводска, Сортавальского, Лоухского и Олонецкого районов.
Мониторинг больных ОРВИ показал, что прогрессируют вирусы гриппа АH3N2, риновирус. 22 человека госпитализированы с ОРВИ в больницы. Превышение эпидпорога на 15 админтерриториях.
Но местный Минздрав не спешит бить тревогу. По мнению министерства, рост заболеваемости гриппом, ОРВИ в это время — традиционное явление в республике. Сейчас оно осложнено вероятностью заболеть коронавирусом.
Рекомендуем по теме:
В Мурманской области в 2022 г. появится новое министерство
Картинная галерея готовит к показу юбилейную выставку работ Ю. Воронова
Ремонт ул. Поэта Романова не помешает лыжникам тренироваться в Вологде
Аграрии Коми готовы повысить удои, а молокозаводы - увеличить объемы переработки
В Коми оленеводы отказываются сдавать мясо на воркутинский пункт
В Олонецком районе строятся и модернизируются животноводческие объекты
В Нарьян-Маре после реконструкции открылась дорога по ул. Ленина