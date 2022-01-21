В 2021 г. по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в НАО привлечено 11 медработников
5 медработников принято на работу в селах, 6 - в Нарьян-Мар и п. Искателей. Программы привлечения медиков в округ реализуются в рамках проекта обеспечения медорганизаций Ненецкого округа квалифицированными кадрами. Объем средств на федеральные программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» составил 12 млн руб. за прошлый год.
На работу в д. Вижас, Щелино приглашены заведующие фельдшеры, в Амдерму, Коткино - фельдшеры, в Тельвиска – медсестра.
5 медиков прибыли на работу в Нарьян-Маре, 1 - в п. Искателей. С 2021 г. в детской поликлинике появился травматолог-ортопед, во взрослой – онколог, травматолог-ортопед, терапевт, а Бюро судебно-медицинской экспертизы пригласило судмедэксперта, ЦРП Заполярного района – терапевта.
Согласно условиям программы, медики получили федеральные выплаты. Врачи в Нарьян-Маре получили по 1 млн руб., фельдшеры - по 500 тыс., переехавшие в села получили по 2 млн руб., фельдшеры - по 1 млн.
Также специалисты получили и региональные выплаты: врачи в городе и п. Искателей - 500 тыс. руб., в селах – 1 млн. Фельдшеры в городе и п. Искателей получили 250 тыс., в селах - 500 тыс. руб.
Рекомендуем по теме:
Почти 9 тыс. жителей Карелии заболели ОРВИ за неделю
Главный педиатр Минздрава Карелии жалуется на отказ от вакцинации детей
Детская библиотека имени Е. Коковина стала первой модельной в Архангельске
На квотируемые места в Мурманскую область устроились 100 медработников
Победителей конкурса «Народный доктор» наградили в Вологде
Глава Коми раскритиковал муниципальные власти за подготовку к зимнему сезону
А. Цыбульский вручил государственные награды и благодарности специалистам «Звёздочки»