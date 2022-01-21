В 2021 г. по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в НАО привлечено 11 медработников

5 медработников принято на работу в селах, 6 - в Нарьян-Мар и п. Искателей. Программы привлечения медиков в округ реализуются в рамках проекта обеспечения медорганизаций Ненецкого округа квалифицированными кадрами. Объем средств на федеральные программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» составил 12 млн руб. за прошлый год.



На работу в д. Вижас, Щелино приглашены заведующие фельдшеры, в Амдерму, Коткино - фельдшеры, в Тельвиска – медсестра.



5 медиков прибыли на работу в Нарьян-Маре, 1 - в п. Искателей. С 2021 г. в детской поликлинике появился травматолог-ортопед, во взрослой – онколог, травматолог-ортопед, терапевт, а Бюро судебно-медицинской экспертизы пригласило судмедэксперта, ЦРП Заполярного района – терапевта.



Согласно условиям программы, медики получили федеральные выплаты. Врачи в Нарьян-Маре получили по 1 млн руб., фельдшеры - по 500 тыс., переехавшие в села получили по 2 млн руб., фельдшеры - по 1 млн.



Также специалисты получили и региональные выплаты: врачи в городе и п. Искателей - 500 тыс. руб., в селах – 1 млн. Фельдшеры в городе и п. Искателей получили 250 тыс., в селах - 500 тыс. руб.

