В НАО стартовал медико-социальный проект «Красный чум»



Мобильная бригада медиков из Центральной поликлиники Заполярного района отправилась из Нарьян-Мара в п. Каратайка, где 7-18 декабря по проекту «Красный чум» медспециалисты проведут обследование населения, в числе которого оленеводы, члены их семей. К моменту прибытия самолета в село пришли 7 кочующих бригад оленеводов. Этот медико-социальный проект реализуется по соглашению о сотрудничестве «ЛУКОЙЛ» и администрации Ненецкого округа.



Среди работающих медиков есть терапевт, педиатр, хирург, невролог, стоматолог, акушер-гинеколог, психиатр-нарколог, офтальмолог, рентгенолог, врач УЗИ, врач лабораторной диагностики, функциональной диагностики, фармацевт и лаборанты. Они проанализируют результаты всех обследований, напишут заключение, выявят болезни, а пациентам дадут направления на дообследование. При подозрениях на серьезные заболевания, пациентов сразу отвезут в Нарьян-Мар.



По результатам диспансеризации и профосмотров медработникам больницы п. Каратайка оставят рекомендации по наблюдению/лечению населения.



Напомним, что «Красный чум» работает с 2002 г., с 2008 г. стал плановым. Медосмотры за это время прошли 7 тыс. жителей сел.













