Депутаты Мурманска отчитываются за проделанную работу

Мурманская область >> Политика >> 26.04.2024

В Мурманске собрались представители Совета депутатов города. На заседании они представляют свои отчеты о работе в 2023 г. Значительная часть мероприятия отводится отчету главы Мурманска И. Мораря и главы администрации Ю. Сердечкина.

И. Морарь в рамках выступлений сообщил депутатам о реализации значимых проектов, регулярной работе, задачах, стоящих перед муниципалитетом в этом году, уделил внимание участию в нацпроектах "Культура", "Экология", "Жилье, городская среда", "Образование", "Безопасные качественные дороги".

Самые значимые программы развития города приняты при участии горожанами. Они построены на актуальных для мурманчан вопросах развития образования, транспорта, благоустройства. Нужно продолжить слаженную работу, начатую ранее, в таком же объеме.

Депутаты рассматривают вопросы передачи муниципальной собственности в региональную, в частности участка ул. Подгорной, где планируется возведение Арктического аквапарка. Кроме того, рассмотрены изменения ряда решений Совета депутатов.





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