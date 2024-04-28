В Архангельске раскрыт мошеннический схематоз в реализации нацпроекта «Здравоохранение»







Коммерческая организация и сотрудник медучреждения подозреваются в преступлении в сфере реализации нацпроекта.



Возбуждено уголовное дело, по которому проходят 2 представителя коммерческой структуры, подозреваемые в преступлении по ст. 159 ч. 3 УК России за мошенничество группой лиц по сговору и в большом размере. Сотрудник госучреждения также подозревается в преступлении по ст. 285 ч. 1 УК за злоупотребление должностным положением. Речь идет о Первой горбольнице и компании «Воксел».

В 2023 г. между сторонами в рамках нацпроекта «Здравоохранение» заключен госконтракт на 3 млн руб. на услуги техобслуживания и ремонту рентгеноборудования. «Воксел» изготовила и передала в больницу счета фактуры на 100% выполненных работ, включив 500 тыс. руб. за ремонт и обслуживание 3 рентгенаппаратов, которого не было.



Работник больницы, контролирующий выполнение работ, подписал документы, зная, что это подлог, что повлекло ущерб учреждения 570 тыс. руб.



Уголовное дело возбудили на основании материалов прокуратуры Архангельской области, ФСБ. Проводится следствие, выясняются обстоятельства преступления. Уже проведены обыски и изъята документация, теперь устанавливаются причастные к мошеннической схеме.



Дело находится в следственном отделе Октябрьского округа СУ СК России АО и НАО.