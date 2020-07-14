Партия "Зеленая альтернатива" заявлена на выборы в Госсовет Коми

Республика Коми >> Политика >> 14.07.2020

Региональное отделение партии "Зеленая альтернатива" предоставило в избирком Коми пакет документов для выдвижения в депутаты Госсовета Коми VII созыва и регистрации кандидатов.

В партийном списке 39 кандидатов по единому округу. Список возглавляет воркутинец В. Бетехтин, претендующий на пост главы республики. Вторым идет 28-летний А. Потемкин из Сыктывкара, специалист по недвижимости в "КС Альфа". Также в тройке списка глава отдела кадров одной из фирм Е. Иванова 1992 г.р.

Ранее на выборы в Госсовет заявились 3 коммунистические партии: КПРФ, КПСС, "Коммунисты России", а также выдвиженцы партии "Паранс". 

Выборы депутатов Госсовета Коми назначены на 13 сентября, а выдвигать кандидатуры можно до 29 июля.

Напомним, что в поддержку выдвижения кандидатов нужно собрать подписи избирателей. Исключением являются 6 политпартий: "Единая Россия",  "Коммунистическая партия Российской Федерации", "Коммунисты России", "Родина", "Справедливая Россия", ЛДПР, выдвижение которыми кандидатов и списков кандидатов не требует сбора подписей.





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