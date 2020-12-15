А.Чибис самоизолировался

Мурманская область >> Политика >> 15.12.2020

Губернатору Мурманской области А. Чибису пришлось уйти на самоизоляцию, так как выяснилось, что сын заболел коронавирусом.

Глава региона накануне вернулся из поездки в Кандалакшу, а с сыном виделся последний раз 9 декабря, поскольку работал допоздна. Пока у Чибиса, его жены и дочери тесты на ковид отрицательные, но требования Роспотребнадзора в этом случае требуют самоизоляции.

Но это не значит, что губернатор уйдет в отпуск. Он продолжит работу дистанционно, насколько это возможно. Чибис собирается проводить совещания в режиме видеоконференцсвязи. Но запланированные поездки по Мурманской области, в Москву пришлось отменить.

Вместе с главой Мурманской области на самоизоляции находится и его семья.

Губернатор области был волонтером, который тестировал вакцину от коронавируса. Ему сделали прививку, после чего он чувствовал себя хорошо, побочных эффектов не было. Тем самым он показал, что не нужно бояться вакцинации. Прививки стоит сделать всем и сократить заболеваемость своих близких и друзей.





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