Началась процедура формирования нового состава избирательной комиссии Заполярья
Мурманские парламентарии утвердили кандидатур для избирательной комиссии с правом голоса в облдуме. Решение принято на заседании комитета по законодательству, госстроительству, местному самоуправлению.
Избирком состоит из 14 чиновников: 7 представляют губернатора, 7 — региональный парламент. Заключение примут 18 ноября.
Напомним, что срок полномочий действующего состава избиркома истекает. Мурманская облдума приняла постановление о формировании нового состава на 2021-2026 гг. Это процесс традиционный, проходит раз в 5 лет. Один состав сменяется другим, чтобы дать возможность работать другим людям, более энергичным, способным вносить своевременные актуальные решения. Также это не дает возможности засидеться на своем посту, привыкнуть и работать спустя рукава. Об этом рассказал председатель профильного комитета В. Мищенко.
У избиркома нового будут те же полномочия, что и у старого, но, возможно, будут и какие-то изменения в регламенте их работы.
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