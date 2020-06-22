К «Детскому миру» в Сыктывкаре вернут демонтированный корабль

Республика Коми >> Общество >> 22.06.2020

Реставрация арт-объекта завершится ко Дню Коми.

В горадминистрации Сыктывкара прошла встреча главы ИК-25 В. Васильева и мэра Н. Хозяиновой. Они обсудили достигнутые ранее договоренности по реставрации арт-объекта «Фрегат на волне». Он был сделан в ИК-25 и долго время стоял у «Детского мира». С 2013 г. он радовать взрослых и детей, но со временем, под воздействием сурового климата, корабль стал крошиться, от него отделились некоторые детали.

В конце  апреля его пришлось демонитировать в связи с обветшанием конструкций, которую 7 лет не ремонтировали. Многие думали, что назад он уже не вернется, но теперь реставрацию корабля обещают завершить к 22 августа.

Васильев также рассказал о других производственных возможностях ИК, и некоторые услуги могли бы быть интересны муниципалитету. Это хорошая возможность сделать пребывание в тюрьме полезным для общества. Хозяинова обещала подумать над тем, как производственные возможности колонии использоваться для решения насущных проблем города и региона.





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