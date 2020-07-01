Гендиректор ОСК прокомментировал ситуацию с коронавирусом на северодвинских заводах

Пандемию коронавируса предприятия Объединенной судостроительной корпорации преодолели спокойно. Об этом объявил гендиректор группы А. Рахманов.



За период пандемии выявлено 800 больных, 2 случая смертельные. Умерли люди с тяжелыми патологиями и хроническими заболеваниями. В изоляции находятся 6,5 тыс. человек.



Отдельно Рахманов прокомментировал ситуацию в Северодвинске. Занесенный в город вирус локализирован и вспышек давать не будет. В городе приняты жесткие меры, все работники ежедневно проверяются на наличие симптомов, и при малейшем недомогании к работе не допускаются. Во время эпидемии коронавируса заводы функционировали в рамках общих лимитов: 76 % сотрудников были на рабочих местах.



Ранее, в конце мая, завод «Севмаш» в срок сдал подводный ракетоносец «Князь Владимир». В Северодвинске сохраняются жесткие меры по противодействию распространению коронавируса. Число заболевших в настоящее время превышает количество больных в Архангельске, поэтому в городе снятие жестких ограничений пока не планируется.