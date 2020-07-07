В Вельске планируют построить железнодорожный переезд

Власти Архангельской области заключат соглашение о строительстве в Вельске железнодорожного переезда.



В конце недели прошла встреча губернатора Архангельской области А. Цыбульского и гендиректора РЖД О. Белозерова. Они обсудили перспективы развития железной дороги в регионе, рассмотрели направления совместной работы.



Уделили внимание и реализации инвестиционных проектов, в которые входит реконструкция железнодорожного вокзала в Архангельске. На базе вокзала создадут транспортно-пересадочный узел, а работы в этом направлении начнутся в этом году.



С сегодняшнего дня закрыт железнодорожный мост через Северную Двину. Он не будет работать 3 дня. Планируется заменить асфальт на разводном пролете.

В рамках модернизации вокзала проведут фасадные работы, отремонтируют зал ожидания, устроят спецзоны отдыха, кассы, комнаты длительного отдыха. Работы проведут без закрытия вокзала, но с ограничениями.



Цыбульский и Белозеров решили улучшить транспортную инфраструктуру в Вельске. В городе будет построена эстакада, которая разгрузит автопоток и избавит дороги от постоянных пробок.