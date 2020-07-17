Благоустройство в Апатитах идет ударными темпами

Глава апатитской общественной приемной «Единой России» М. Петровский в составе комиссии по мониторингу посетил объекты благоустройства в Мурманской области.



В 2020 г. по проекту «Городская среда» преобразятся дворы в 20 многоквартирных домах и пешеходная ул. Пушкина.

Благоустройство в городе идет хорошими темпами, качество работ удовлетворительное. Руководство города подошло к работам комплексно на стадии планирования, о чем рассказала замгубернатора региона О. Астахова.



Общественная территория, облагороженная по нацпроекту «Жилье и городская среда», продолжена и отремонтирована за счет местного бюджета. Ранее здесь было одностороннее движение, а сейчас улицу расширяют и делают тротуары. На ул. Пушкина благоустроят парковую зону, установят детскую площадку, сказочные фигуры с иллюминацией.



На объектах задействованы зарекомендовавшие себя подрядчики, обладающие необходимым запасом техсредств, человеческим ресурсом для надлежащей и своевременной работы. Глава местной приемной партии считает, что местные подрядчики к работе относятся ответственно.