Благоустройство в Апатитах идет ударными темпами

Мурманская область >> Общество >> 17.07.2020

Глава апатитской общественной приемной «Единой России» М. Петровский в составе комиссии по мониторингу посетил объекты благоустройства в Мурманской области.

В 2020 г. по проекту «Городская среда» преобразятся дворы в 20 многоквартирных домах и пешеходная ул. Пушкина.
Благоустройство в городе идет хорошими темпами, качество работ удовлетворительное. Руководство города подошло к работам комплексно на стадии планирования, о чем рассказала замгубернатора  региона О. Астахова.

Общественная территория, облагороженная по нацпроекту «Жилье и городская среда», продолжена и отремонтирована за счет местного бюджета. Ранее здесь было одностороннее движение, а сейчас улицу расширяют и делают тротуары. На ул. Пушкина благоустроят парковую зону, установят детскую площадку, сказочные фигуры с иллюминацией.

На объектах задействованы зарекомендовавшие себя подрядчики, обладающие необходимым запасом техсредств, человеческим ресурсом для надлежащей и своевременной работы. Глава местной приемной партии считает, что  местные подрядчики к работе относятся ответственно.





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