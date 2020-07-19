Для реконструкции путепровода в Вологде понадобятся 40 окон в движении поездов

Два пролета путепровода нуждаются в ремонте, но находятся в таком неудобном месте, что ради работ придется делать перерывы в движении поездов. Всего понадобится 20 окон в расписании в текущем году и 20 - в 2021 г. В настоящее время ведутся переговоры с руководством железной дороги.



Для этих путепроводов не нужны новые балки, как на Северном мосту. На 5 пролетах их поднимут, восстановят защиту, а потом опустят на новые подферменные площадки.



Реконструкция путепровода должны быть закончена до сдачи моста через Шексну, потому что тогда Октябрьский мост закроют на ремонт, а огромный поток транспорта примет именно этот путепровод. Он станет альтернативной дорогой. В своем нынешнем состоянии путепровод не справиться с возрастающей нагрузкой. Об этом сообщил губернатор Вологодской области О. Кувшинников.



Мэр Череповца В. Германов также подчеркнул важность обеспечения удобства во время ремонта. Организация потоков движения будет та же, что во время ремонта Северного моста, т. е. будут открыты две полосы. Пробки возможны в будние дни, а с пятницы по воскресенье поток будет регулироваться вручную сотрудниками ДПС.