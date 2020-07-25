Проблему пробок на ул. Конева и Герцена в Вологде решат комплексно

Один из этапов оптимизации дорожной сети в Вологде - ремонт моста через Шограш. Мэр С. Воропанов с проектировщиком обсудил на месте детали ремонта конструкции.



Проект практически готов. Его делает компания «Мостстройпроект», выигравшая в тендере контракт на 5,6 млн руб. Проектом предусмотрена замена балок, ремонт опор, установка дополнительных балок в каждом пролете, восстановление дорожного полотна, расширение до 3 м тротуаров. Положительное заключение Госэкспертизы ожидается в декабре.



Путепровод нуждается в реконструкции. Из-за разрушения пешеходной зоны, пришлось сдвинуть на метр ограду, забрав часть тротуара. Ремонт планируют начать в 2021 г. Работы проведут поочередно на каждом мосту, для того, чтобы не перекрывать движение полностью.



Комплексный подход предполагает капремонт моста и строительство ул. Поэта Романова. Будет сформирована логистика внутри микрорайона за вокзалом, а люди смогут перемещаться по микрорайону, не выезжая на ул. Герцена.



В настоящий момент в Вологде идет проектирование капремонта двух инженерных сооружений – путепровода на ул. Текстильщиков и моста на ул. Панкратова.