Молодежь Мурманской области хочет получать 100 тыс. руб. в месяц

Мурманская область >> Общество >> 28.08.2020

Молодежь Арктики амбициозна. Они хотят зарплату 100 тыс. руб. и желают работать в энергетике, IT, транспорте, строительстве, предпринимательстве, автобизнесе и добыче полезных ископаемых.

Исследование провели специалисты СВФУ им. Аммосова, Университета Хельсинки, ПетрГУ, Академии наук Финляндии. Их целью было выяснить, чего хочет молодежь Севера, и что ей мешает.

В опросе принимали участие люди 15 - 30 лет. 70 % проживают в Арктике более 10 лет, 33 % - школьники, 59 % - студенты, 8 % - работают по найму.

Препятствием в реализации планов они называют нежелание работодателя  брать молодежь без опыта. 73 % респондентов нужна была помощь в трудоустройстве, а 66 % - в получении жилья. Также респонденты недовольны благоустройством своих городов, качеством медицины и доходами населения. Также молодежи негде проводить свободное время.

Не радует арктическую молодежь и ограниченные места досуга, отсутствие разнообразных предложений для проведения свободного времени.

Соцопрос проводился среди молодежи в Ловозере, Апатитах, Ревде и Кировске.





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