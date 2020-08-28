Молодежь Мурманской области хочет получать 100 тыс. руб. в месяц

Молодежь Арктики амбициозна. Они хотят зарплату 100 тыс. руб. и желают работать в энергетике, IT, транспорте, строительстве, предпринимательстве, автобизнесе и добыче полезных ископаемых.



Исследование провели специалисты СВФУ им. Аммосова, Университета Хельсинки, ПетрГУ, Академии наук Финляндии. Их целью было выяснить, чего хочет молодежь Севера, и что ей мешает.



В опросе принимали участие люди 15 - 30 лет. 70 % проживают в Арктике более 10 лет, 33 % - школьники, 59 % - студенты, 8 % - работают по найму.



Препятствием в реализации планов они называют нежелание работодателя брать молодежь без опыта. 73 % респондентов нужна была помощь в трудоустройстве, а 66 % - в получении жилья. Также респонденты недовольны благоустройством своих городов, качеством медицины и доходами населения. Также молодежи негде проводить свободное время.



Не радует арктическую молодежь и ограниченные места досуга, отсутствие разнообразных предложений для проведения свободного времени.



Соцопрос проводился среди молодежи в Ловозере, Апатитах, Ревде и Кировске.