Алмаз массой 108,38 карата добыт в Архангельской области

Прозрачный алмаз весом 108,38 карата найден на месторождении им. Гриба в Мезенском районе. Это не первый камень большого размера, добытый в этом году в Архангельской области.



В регионе уже назвали камень уникальным. Алмаз ювелирного качества стал самым тяжелым, обнаруженным в текущем году. Напомним, что в январе добыт алмаз весом 86,46 карата, в марте - 53,95, в апреле - 50,36.



Месторождение им. Гриба является одним из крупнейших в мире. Его разработкой занимается компания "АГД Даймондс". По алмазному запасу оно находится на 4-ом месте в России и на 7-ом в мире. За счет применения инновационных технологий обогащения кимберлитов компании удается добывать большие алмазы без повреждений. Высокое качество камней сохраняется, как и их высокая цена.



На месторождение им. Гриба работают 1,2 тыс. человек, а отчисления государству в виде налогов только в прошлом году составили 3,4 млрд руб. В этом году у предприятия неплохая перспектива превысить эту цифру, так как 2020 г. оказался богатым на находки.