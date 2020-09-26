Алмаз массой 108,38 карата добыт в Архангельской области

Архангельская область >> Общество >> 26.09.2020

Прозрачный алмаз весом 108,38 карата найден на месторождении им. Гриба в Мезенском районе. Это не первый камень большого размера, добытый в этом году в Архангельской области.

В регионе уже назвали камень уникальным. Алмаз ювелирного качества стал самым тяжелым, обнаруженным в текущем году. Напомним, что в январе добыт алмаз весом 86,46 карата, в марте - 53,95, в апреле - 50,36.

Месторождение им. Гриба является одним из крупнейших в мире. Его разработкой занимается компания "АГД Даймондс". По алмазному запасу оно находится на 4-ом месте в России и на 7-ом в мире. За счет применения инновационных технологий обогащения кимберлитов компании удается добывать большие алмазы без повреждений. Высокое качество камней сохраняется, как и их высокая цена.

На месторождение им. Гриба работают 1,2 тыс. человек, а отчисления государству в виде налогов только в прошлом году составили 3,4 млрд руб. В этом году у предприятия неплохая перспектива превысить эту цифру, так как 2020 г. оказался богатым на находки.





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