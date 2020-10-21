В Череповце на линию вышел первый трамвай с валидаторами

Вологодская область >> Общество >> 21.10.2020

Трамвай № 8 со спецоборудованием для бесконтактной оплаты вышел на линию в Череповце. Курить билет можно с помощью транспортной или банковской карты.

На фасаде трамвая есть специальная надпись, по которой можно узнать, что именно здесь можно обойтись без наличных. Но кондуктор в салоне продолжает работать. Он продает билеты льготникам и за наличные, принимает оплату, когда что-то не работает. Напомним, что ранее оплатить проезд в салоне трамвая можно было только наличными. К новинке быстрее привыкает молодежь, пожилые люди предпочитают оплату налом.

Валидаторы установили пока только на один трамвай восьмого маршрута. Он постоянно загружен, поэтому на нем удобно тестировать новую систему.

Глава службы выручки «Электротранса» Т. Халиуллова рассказала, что по итогам эксперимента примут решение о дальнейшем развитии системы оплаты без кондукторов. Также ожидается, что по Череповцу будут ходить новые трамваи модели «Богатырь». Их также тестируют уже вторую неделю, и практика показывает, что пассажирам трамваи нравятся.





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