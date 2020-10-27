В Усинске завершено благоустройство Рябинового сквера

Республика Коми >> Общество >> 27.10.2020

В городе завершено благоустройство Рябинового сквера. Здесь установлены уютные навесы-беседки, качели, скамьи. Подрядчик отремонтировал пьедестал мраморной книги – памятника, посвященного 1150-летию славянской письменности. Он был установлен с момента открытия в 2013 г.

Также в сквере есть круглосуточное видеонаблюдение установленное в рамках программы формирования комфортной городской среды.

Работы начали в августе 2020 г. Подрядными организациями выполнен демонтаж брусчатки, уложенной с нарушением технологии (на глиняное основание(. Подрядчики вывезли суглинистую почву, сделали устройство оснований из щебня и песка, уложили асфальтовое покрытие. В сквере проведены работы по установки освещения: сняли неисправное оборудование, провели новую линию электроснабжения, установили энергосберегающие светильники.

Рябиновый сквер стал местом для отдыха детей и взрослых. В этом районе подобных мест почти нет, поэтому заброшенный пустырь решили обустроить. Новый сквер сделали за несколько месяцев.





Рекомендуем по теме:

В сквере «Детский парк» в п. Искателей провели работы по озеленению

Сквер для молодых мам появится в Сыктывкаре

В Усинске продолжается благоустройство общественных территорий

В Ухте открыли памятник Ф. Прядунову

Литературный сквер открылся в Архангельске

Ко Дню металлурга в Череповце открыли новый сквер


Минсельхоз по ошибке отчитался о рекордных успехах Карелии

Школьники НАО примут участие в национальном исследовании качества образования

Ю. Бездудный проверил готовность центра «Точка роста» в школе № 1 Нарьян-Мара

В Коми 99% дошкольников будут обеспечены детсадами

В Индустриальном парке «Череповец» началось строительство котельного завода

У института предпринимательства Архангельска арестовали технику за налоговые долги

Централизованная система для помощи пациентам появится в онкодиспансере Мурманска
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета