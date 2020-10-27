В Усинске завершено благоустройство Рябинового сквера

В городе завершено благоустройство Рябинового сквера. Здесь установлены уютные навесы-беседки, качели, скамьи. Подрядчик отремонтировал пьедестал мраморной книги – памятника, посвященного 1150-летию славянской письменности. Он был установлен с момента открытия в 2013 г.



Также в сквере есть круглосуточное видеонаблюдение установленное в рамках программы формирования комфортной городской среды.



Работы начали в августе 2020 г. Подрядными организациями выполнен демонтаж брусчатки, уложенной с нарушением технологии (на глиняное основание(. Подрядчики вывезли суглинистую почву, сделали устройство оснований из щебня и песка, уложили асфальтовое покрытие. В сквере проведены работы по установки освещения: сняли неисправное оборудование, провели новую линию электроснабжения, установили энергосберегающие светильники.



Рябиновый сквер стал местом для отдыха детей и взрослых. В этом районе подобных мест почти нет, поэтому заброшенный пустырь решили обустроить. Новый сквер сделали за несколько месяцев.