Депутаты Архангельска не разрешили выдать «Водоканалу» миллионный кредит на погашение долгов

«РВК-Архангельск» готов был занять предприятию «Водоканал» 103 млн руб. Часть долга «Водоканала» была бы списана, но заем брать не разрешили депутаты гордумы Архангельска. Деньги «Водоканал» планировал отправить на погашение долга (дело о банкротстве).



Еще один вопрос, связанный с «Водоканалом», был депутатами одобрен — предприятию позволили перечислить в горбюджет 65 млн руб. прибыли в счет долга.



Напомним, что в октябре 2020 г. руководство «РВК-Архангельск» отправило «Водоканалу» письмо, напоминая, что Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения, уведомив, что согласно выдать заем. Средства планировалось перечислять ежеквартально по 34,6 млн руб. с 31 января по 31 июля следующего года. Проблемы предприятия еще не решены.



Два года назад было заключено концессионное соглашение между «РВК-центр», приятельством Архангельской области и горадминистрацией Архангельска. Вся инфраструктура «Водоканала» города на 49 лет перешла «РВК-центр», но прокуратура этой сделке дала отрицательное заключение.