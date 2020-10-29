В Архангельске на сутки перекрыли Северодвинский мост

Архангельская область >> Общество >> 29.10.2020

Ремонтные работы потребовали перекрытия железнодорожного моста. На нем закрыто движение пешеходов и транспорта. Мост ремонтировали сутки, и сегодня его должны снова открыть.

При выполнении  строительно-монтажных работ были выявились недочеты в организации строительства, по причине чего технологический процесс увеличился на 2,5 часа. В пооперационном графике подрядной компании «Мостоотряд 47» время техпроцесса составляет 22,5 часа.

Автодвижение пока организовано по Краснофлотскому мосту, а автовладельцам необходимо делать запас времени на проезд по другой части города. Без необходимости лучше воздержаться от поездок по Краснофлотскому мосту, так как нагрузка на него возрастет в несколько раз.

Движение на Северодвинском мосту было закрыто с 07:30 28 октября. Должны были его открыть сегодня в 6:00, но не открыли. Такая ситуация повторяется не в первый раз. 12 октября мост также был закрыт на ремонт, и 13 октября, как было положено, его не открыли.

Мост несколько дней был закрыт в октябре, также будет закрыты в ноябре.





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