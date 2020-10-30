С. Климов победил во всероссийском соцпроекте «Экология глазами детей»
Воспитанник детсада «Теремок» стал победителем соцпроекта «Экология глазами детей». Он нарисовал рисунок, который стал лучшим в Ненецком округе, о чем сообщили в окружном Центре природопользования.
Мама мальчика рассказала, что картинку рисовала вместе с сыном, когда сидела на самоизоляции. Это было домашнее задание в детском саду. Перед тем как начать рисовать, состоялся разговор о том, почему нужно беречь природу, просмотр тематических мультфильмов. Поскольку природе нужна защита, как и людям от коронавируса в настоящее время, пришла идея нарисовать земной шар в медицинской маске.
Любовь Савелия к рисованию научила его усидчивости и увлеченности, поэтому взяв карандаши, мальчик рисовал долго и с интересом. В результате получившийся рисунок участвовал в нескольких конкурсах, а победа в проекте стала неожиданной и очень приятной.
Проект «Экология глазами детей» всероссийский, поэтому жюри отбирало лучшие рисунки от каждого региона. Организаторы конкурса - Всероссийское общество охраны природы, Министерство природных ресурсов РФ.
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