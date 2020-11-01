Выставку старинных фотографий бульвара на ул. Пирогова организуют в Вологде

Вологодская область >> Общество >> 01.11.2020

Фотографии готовят к открытию общественного пространства. Оно было благоустроено и отремонтировано по программе «Городская среда». Выставку организовали по инициативе ТОС «Центральный», Лаборатории городской среды, Центра по работе с населением.

Если у волгожан есть снимки бульвара, организаторы просят помочь в сборе материала для экспозиции. Снимки можно размещать в альбоме группы «Бульвар Пирогова» в соцсети «ВКонтакте». Сделать это можно до 9 ноября.

Требований к фотографиям нет. Нужно, чтобы на них была ул. Пирогова до благоустройства. К фото надо сделать короткое описание: время, событие, данные об авторе. Лучшие снимки смогут стать частью выставки, которую организуют на открытие бульвара.

Пешеходную зону длиной 1 км отремонтировали по проекту молодых архитекторов из Лаборатории городской среды. Подрядчик заасфальтировал дорожки, 4 участка объединил мозаичной брусчаткой. Далее будут установлены скамейки, урны и светильники. Сдадут бульвар, а потом торжественно откроют через 7-14 дней.





Рекомендуем по теме:

Бульвар Пирогова в Вологде благоустроят

В Нарьян-Маре прошли мероприятия в рамках фестиваля "Выходи гулять"

"Тропа Ивана Царевича" стала одной из победителей голосования по обустройству городской среды в Карелии

Выставка "По ту сторону объектива" завтра откроется в Вологде

В сквере «Детский парк» в п. Искателей провели работы по озеленению

В Череповце создадут три площадки для воркаута


У института предпринимательства Архангельска арестовали технику за налоговые долги

Дочерняя компания банка «Россия» открыла новый отель «Точка на карте» в Карелии

В Ненецком округе стартовал учебный год в Яндекс.Лицее

В Белозерске готовятся реконструировать набережную

Общественная приемная депутата Госсовета Коми М. Шугалея начала работу в Коми

Вторую спортплощадку с начала учебного года открыли у вологодской школы № 13

Вологодская филармония открыла сезон в Международный день музыки
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета