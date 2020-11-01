Выставку старинных фотографий бульвара на ул. Пирогова организуют в Вологде

Фотографии готовят к открытию общественного пространства. Оно было благоустроено и отремонтировано по программе «Городская среда». Выставку организовали по инициативе ТОС «Центральный», Лаборатории городской среды, Центра по работе с населением.



Если у волгожан есть снимки бульвара, организаторы просят помочь в сборе материала для экспозиции. Снимки можно размещать в альбоме группы «Бульвар Пирогова» в соцсети «ВКонтакте». Сделать это можно до 9 ноября.



Требований к фотографиям нет. Нужно, чтобы на них была ул. Пирогова до благоустройства. К фото надо сделать короткое описание: время, событие, данные об авторе. Лучшие снимки смогут стать частью выставки, которую организуют на открытие бульвара.



Пешеходную зону длиной 1 км отремонтировали по проекту молодых архитекторов из Лаборатории городской среды. Подрядчик заасфальтировал дорожки, 4 участка объединил мозаичной брусчаткой. Далее будут установлены скамейки, урны и светильники. Сдадут бульвар, а потом торжественно откроют через 7-14 дней.