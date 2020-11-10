В НАО выберут лучший социальный проект 2020 г.

На региональном этапе конкурса было 3 заявки от соцпредпринимателей и НКО округа. Итог комиссия подведёт к 20 ноября. Победители будут представлять Ненецкий округ на российском этапе конкурса «Лучший соцпроект года».



На окружном этапе конкурса заявились: развивающий центр «Лучик», ЛогоСтудия «Мудрая Совушка», организация «Особое детство в НАО».

Конкурс призван найти лучшие проекты предпринимателей, НКО, осуществляющих соцориентированную деятельность, направленную на общественно полезные цели, улучшение жизнедеятельности, занятости, поддержки инвалидам, людям пожилого возраста. На конкурс подают проекты поддержки, реабилитации инвалидов, соцобслуживания, допобразования, ЗОЖ, физкультуры, социального туризма.



В оценке проектов комиссия учитывает социальный эффект, финансовую устойчивость, инновационный подход.



«Лучший социальный проект года» - конкурс, который проводится с 2015 г. ежегодно и входит в платформу «Россия — страна возможностей». В прошлом году по итогам окружного этапа конкурса победителем стала А. Калинина – директор школы раннего развития «Уникум».

