В Красном и Нельмином Носе повысится качество связи

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 19.11.2020

Сейчас в Ненецком округе специалисты Ненецкой компании электросвязи ведут работы по монтажу антенно-мачтовой вышки в д. Андег. Глава Департамента цифрового развития НАО М. Марков рассказал об этом представителям СМИ.

Сооружение будет иметь высоту 36 м и существенно повысит качество сигнала мобильной связи в близлежащих поселках. Уже установлено 27 м вышки, поэтому осталось установить всего 3 секции. Пока погода не позволяет завершить работу, но как только она улучшиться, специалисты НКЭС привезут на место оборудование, установят его на мачту. Новая вышка улучшит стабильность сигнала, разгрузит каналы связи между Красным, Андегой, Нельминым Носом. В настоящий момент связь здесь бывает с перебоями, в некоторых местах она полностью отсутствует, а в некоторых периодически пропадает. Общаться по мобильному телефону неудобно, а по мессенджерам фактически невозможно.

Но в этом году на улучшение связи рассевать не стоит. По плану ввод антенны запланирован лишь на первый квартал следующего года.





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