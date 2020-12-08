Молодежный сквер Архангельска не оправдал надежд

Молодежный сквер на ул. Поморской у Дворца детского и юношеского творчества открылся две недели назад. С самого начала благоустройства территории горожан возникали вопросы к проекту. Контракт на 45 млн руб. был заключен с компанией «Северная Роза».



После открытия сквера люди удивлялись, как за такую огромную сумму можно было сделать такое убожество. Вызывали вопросы и космические цены на некрасивые арт-объекты. К примеру, у мастеров «Тайболы» была позаимстовована идея создания деревянных муравьев, что обошлось в 710 тыс. руб. за единицу (всего более 2 млн руб.).



От горожан поступают жалобы на качество детского инвентаря на площадках. На качелях откручиваются болты крепления. Вечером деревянные мостки становится катками, а в центре сквера, где находится наколенный тротуар, люди постоянно падают и калечатся. Урны редко чистят, а скопившийся в них мусор разносится ветром по всей территории.



Горожане требуют принятия мер, так как 45 млн руб. буквально выброшены на ветер. Работы сделаны некачественно, а представители власти стараются этого не замечать.