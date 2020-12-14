В 2021 г. архангельскую Кирху ждет реставрация

Экс лютеранская церковь Св. Екатерины, которая сейчас стала концертным залом Поморской филармонии, старейшее здание в Архангельске. Таких старых зданий в городе всего три. Весной 2018 г. с фасада Кирхи отвалился большой кусок штукатурки, пробив металлический козырек над крыльцом. Специалистам пришлось убрать все опасные фрагменты стены. Нужна была реставрация всего здания.



Во время обследования выяснилось, что штукатурка отвалилась от кирпичной кладки по всему фасаду. Причиной стали нарушения при проведении последней реставрации в 1987 г., когда пустое на тот момент здание передали филармонии. Реставраторы решили использовать сложный раствор с использованием гипса, а это можно делать только в регионах с сухим климатом.



Теперь для наружной отделки целесообразно применить известковый, цементно-известковый растворы. Также исследование показало, что цвет фасада также был выбран далекий от исторического. В этот раз зданию придадут цвет, который здесь был в 1908 г., но какой, директор Поморской филармонии В. Ларионов не уточняет.