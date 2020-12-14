В 2021 г. архангельскую Кирху ждет реставрация

Архангельская область >> Общество >> 14.12.2020

Экс лютеранская церковь Св. Екатерины, которая сейчас стала концертным залом Поморской филармонии, старейшее здание в Архангельске. Таких старых зданий в городе всего три. Весной 2018 г. с фасада Кирхи отвалился большой кусок штукатурки, пробив металлический козырек над крыльцом. Специалистам пришлось убрать все опасные фрагменты стены. Нужна была реставрация всего здания.

Во время обследования выяснилось, что штукатурка отвалилась от кирпичной кладки по всему фасаду. Причиной стали нарушения при проведении последней реставрации в 1987 г., когда пустое на тот момент здание передали филармонии. Реставраторы решили использовать сложный раствор с использованием гипса, а это можно делать только в регионах с сухим климатом.

Теперь для наружной отделки целесообразно применить известковый, цементно-известковый растворы. Также исследование показало, что цвет фасада также был выбран далекий от исторического. В этот раз зданию придадут цвет, который здесь был в 1908 г., но какой, директор Поморской филармонии В. Ларионов не уточняет.





Рекомендуем по теме:

81-й сезон Поморской филармонии начался с сюрпризов

Старейшая каменная постройкам в Мурманске стала объектом культурного наследия

Дом Засецких отреставрируют в Вологде

В 500 млн руб. обойдется реставрация пивоваренного завода в Архангельске

Театр «Творческая мастерская» разместится в здании бывшего ДК ОТЗ

Специалисты завершили реставрационные мероприятия на Каменном мосту Вологды


78 модулей для макулатуры установили в Череповце

В Усть-Куломском и Усть-Цилемских районах появятся реабилитационные центры для детей

В Красном и Нельмином Носе повысится качество связи

Зачем нужны компрессионные чулки для операции

В Архангельске заложили шхуну, открыли 2 выставки и культурное пространство

Знаки отличия для поисковиков планируют ввести в Мурманской области

В Шахтах начали раздавать бесплатные лекарства от коронавируса
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета