В Коми стало меньше иностранцев

В республике стало меньше приезжать людей из других стран. На сегодня больше всего иностранных граждан в Коми проживает в Усинске — 4,4%. В других городах республики иностранцев всего около 1% от всего населения горожан.



Ограничительные меры повлияли на миграционные процессы. На начало месяца на миграционном учете состояло 8079 иностранцев. Из них зарегистрировано 3,5 тыс. человек по месту работы и 4,5 тыс. - по месту жительства. Численность мигрантов по сравнению в 2019 г.

сократилось на 22%. Наибольшее число иностранцев сейчас зарегистрировано в Сыктывкаре (около 1940), Усинске (1860), Ухте (1395), а меньше всего — в Усть-Цилемском и Койгородском районах. В целом, доля иностранцев к общему количеству местных граждан по республике незначительна.



Наибольший приток в республику наблюдается из ближнего зарубежья (94%).



За временным убежищем обратилось 20 человек, что меньше на 37% по сравнению с 2019 г. и в 48 раз меньше, чем в 2015 г. На начало декабря на учете было 27 человек.



80% иностранцев приезжают в Коми с целью работы. В основном это граждане Узбекистана, Украины, Азербайджана и Таджикистана.