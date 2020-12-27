Дополнительное освещение монтируют на Пряжинском шоссе в Петрозаводске

В 2021 г. на участке магистрали появится новый асфальт.



Также Пряжинское шоссе получит дополнительное освещение. Силами МУП «ПЭС» будут оборудованы 70 новых опор с энергосберегающими светодиодными фонарями. Сумма контракта неизвестна. Первый отрезок от Транспортной ул. до Пряжинского проезда введен в эксплуатацию, а остальную часть магистрали обещают закончить до нового года.



В 2021 г. Пряжинское шоссе между Шуйским и Суоярвским приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».



Дополнительное освещение, новое покрытие будет у магистрали на въезде в Петрозаводск. Сейчас дорога здесь считается небезопасной, особенно в темное время суток зимой, когда положение ухудшает плохая видимость, метели, гололед и отсутствие хорошего освещения.



Вопросы остаются только только к руководству города, так как они выбрали для работ самое неподходящее время - зиму с морозами, снегом и льдом, когда усилий для выполнения работ требуется в 2 раза больше, а иногда приходиться простаивать из-за погодных условий.