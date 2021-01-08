Петербург подарит ненужные троллейбусы Петрозаводску
Санкт-Петербург безвозмездно отдаст Петрозаводску около 20 не использующихся троллейбусов. Бывший в употреблениий подарок Петербург подготовил к 100-летию Карелии.
Транспортные средства сейчас находятся в Троллейбусном парке №1, а погрузка уже началась. Она будет проводиться поэтапно. Договоренности о передаче троллейбусов достигли губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов и глава Петрозаводского округа И. Мирошник.
За 2 года в Санкт-Петербурге кардинально обновили парк электротранспорта, и больше всего городу нужны троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые можно использовать на маршрутах через новостройки, где нет контактной сети.
В 2020 г. «Электротранс» закупил 142 троллейбуса, из них 87 – «классические» и 35 – с увеличенным автономным ходом, а остальные – с большой вместимостью.
Троллейбусы в хорошем состоянии, поэтому могут прослужить долго. Отобрали транспортные средства специалисты петрозаводского «Городского транспорта», а вопросами транспортировки занимается карельское транспортное предприятие.
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