В Коми сформируют госзаказ на литературные произведения
Такое предложение Союза писателей Коми поддержал глава республики Владимир Уйба. Он встретился с лидерами Союза писателей РК в Доме творчества за чашкой чая. Стороны обсудили вопросы, касающиеся поддержки писательского сообщества, в том числе требующие немедленного решения.
Писатели попросили главу Коми возобновления практики выезда писателей, поэтов в самые отдаленные районы для поиска талантливой молодежи и взаимодействия Союза с министерствами региона по участию в разных конкурсах на получение грантов, получение помощи в издательстве и продаже произведений.
Уйба поддержал предложение о формировании социального госзаказа на написание произведений. Одно из направлений - создание современных положительных героев, образы которых приучали бы читателей к справедливости, добру, честности и трудолюбию, милосердию, уважению к старшим, любви к Родине, другим духовным и нравственным ценностям. Такая литература нужна, ее нужно писать и распространять, а возможно, включать в образовательную программу школ.
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