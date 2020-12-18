Мэр Вологды предлагает высадить в микрорайонах 4-метровые ели

Мэр Вологды С. Воропанов предложил на своей странице в одной из соцсетей высадить в городских микрорайонах 4-метровые ели. Это избавит власти и горожан от вопроса, который возникает перед Новым годом - рубить или не рубить? А так в каждом микрорайоне будет готовая новогодняя елка, которую можно украсить и сделать центром притяжения горожан. Это хорошо и с точки зрения экологии, заботы о лесах, экономии бюджета.



Напомним, что транспортировка, высадка, забота (2 года) о живой ели обойдется в 50 тыс. руб. единоразово, а установка срубленной - 75 тыс. руб. ежегодно.



Вологжане должны решить, куда посадить ель. Основным условием является наличие рядом просторного места, соответствующий ландшафт, отсутствие рядом сетей.



Горожане предлагают убрать плитку и асфальт с мест, где ежегодно устанавливают елки, сделать там клумбы, высадить живую елку. Также они отметили, что хвойные деревья вдоль улиц высаживать нельзя — они погибнут. Хвоя зимой не осыпается, ее поры закупорятся пылью и газами, и деревья погибнут.