Губернатор Мурманской области вручил подарки победителям новогоднего фотоконкурса

260 человек в Мурманской области стали победителями новогоднего конкурса «Окно в праздник». Авторам 5 лучших фотографий губернатор А. Чибис вручил подарки. Он поздравил их за то, что они смогли создать праздничную атмосферу, подарить отличное настроение. Важно, когда люди подключаются к любым творческим состязаниям, украшают всей семьей окна, преображают и делают уютнее города и села.



На встрече с главой региона были победители в категории «Приз зрительских симпатий» - жители Кандалакши, Мурманска, Видяево, Североморска, Варзуги. 255 северян были отмечены экспертной комиссией конкурса. Все победители получили брендированный свитшот «На Севере – жить».



На новогодний конкурс прислано 500 работ. Больше всего фотографий прислано из Мурманска, ЗАТО Александровск, Кандалакшского и Печенежского района.



Все победители получат подарки в горадминистрациях своих муниципальных образований, а мурманчане могут забрать подарочные толстовки в офисе «Мурманконгресс».



Новогодний конкурс губернатор Заполярья существует 2 года. В этом году планировали отметить 250 победителей.