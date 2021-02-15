НОЦ «Российская Арктика» призван стать драйвером развития для межрегионального сотрудничества
Руководство Мурманской и Архангельской областей, НАО договорилось развивать сотрудничество регионов на базе научно-образовательного центра.
Архангельск посетит губернатор Мурманской области А. Чибис. Он считает, что в российской Арктике не нужно ничего делить, а нужно стремиться к синергии. Он предложил встретиться и определить направления совместной работы, приступить к практической реализации.
Позиция властей Мурманской области отличается от представленной во времена, когда Архангельскую область возглавлял И. Орлов. В 2019 г. Мурманск планировал создать свой Заполярный НОЦ с федеральным финансированием, но проект заглох. Теперь НОЦ «Российская Арктика» объединит Мурманск, Нарьян-Мар и Архангельск.
Исторически Мурманская область обладает более сильными научными позициями в системе Академии наук. В Архангельске сильные вузы и один из 10 федеральных университетов. В Ненецком округе нет высшей школой, поэтому сотрудничество дает региону шанс на участие в совместных проектах.
Задачу НОЦ А. Цыбульский ставит простую - организовать взаимодействие бизнеса и власти. Первый будет формировать заказ, а при посредничестве госструктур выгода от инноваций возвратиться ученым.
Рекомендуем по теме:
В Мурманске достраивают экспериментальный дом-лабораторию
Директор, со скандалом назначенный на пост в петрозаводской школе №43, уволен
В Институт физиологии Коми научного центра закупили оборудование на 13 млн руб.
В Ухте котенок провел 10 дней в вентшахте и выжил
В НАО продолжится обучение культработников в рамках нацпроекта «Культура»
Власти Карелии задумались о введении туристического сбора
Директор архангельской компании ответит за смерть рабочего на производстве