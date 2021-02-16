В 3 раза возросло количество дворов Заполярья, которые благоустроят в этом году

В Мурманской области в 3 раза больше дворов для благоустройства, чем планировалось. Изначально благоустройству подлежали 64 двора, сейчас их количество - 240. Дополнительно будут установлены 70 детских и спорткомплексов там, где есть необходимость. Об этом рассказал глава Мурманской области А. Чибис.



В 2021 г. радикально увеличивается финансирование проектов благоустройства. К запланированным деньгам добавляются 500 млн руб. для благоустройства обозначенных общественных территорий, реализации проектов-победителей конкурса малых городов из областной казны.

Увеличение количества дворовых территорий стало возможным за счет денег, полученных от реализации инвестпроектов на территории области.



Сейчас важно оперативно провести необходимые процедуры, объявить тендеры, заключить контракты, начать работы весной.

Будут финансироваться проекты в Кировске, Снежногорске, Ковдоре, которые стали финалистами конкурса. На их реализацию помимо заявленных средств, добавили 14,5 млн руб.



Губернатор призвал всех глав муниципалитетов быстро начинать отбор проектов благоустройства на будущий год с привлечением общественности. По плану нужно реализовать 22 проекта на территории 9 муниципалитетов.