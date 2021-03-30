Новые автобусы МАЗ выйдут на маршруты в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 30.03.2021

4 автобуса поступили в «Электротранспорт». Это низкозольные машины, выпущенные Минским автомобильным заводом. Они адаптированы для колясок, маломобильных пассажиров, имеют наклон кузова, место для безопасного размещения коляски.

Автобусы осмотрели глава Мурманска А. Сысоев с гендиректором «Электротранспорта» С. Коробковым. Также они вручили почетный знак В. Долинину «За заслуги перед городом Мурманском». Долинин 30 лет управлял троллейбусом, читал стихи, рассказывал о жизни известных личностей, героев Заполярья, о достопримечательностях Мурманска. После работы в «Электротранспорте» он вышел на пенсию, но яркие воспоминания о маршрутах, коллективе, своих творческих порывах не покидают его. Даже на вручении почетного знака водитель отличился, исполнив песню В. Высоцкого.

Сысоев отметил, что «Электротранспорт» развивается, закупаются новые автобусы, соответствующие стандартам и адаптированные для маломобильных людей. Это машины с немецкими двигателями. Стоимость автобуса — 9,5 млн руб. Сейчас транспорт проходит проверку, после чего выйдет на маршрутные линии. Глава «Электротранспорта» обещает появление троллейбусов с новым дизайном.





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