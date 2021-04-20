В Петрозаводске с 20 апреля начнут травить крыс
Мэрия столицы Карелии приглашает на борьбу с грызунами УК, организации, городские предприятия и ТОС.
20 апреля - 5 мая в Петрозаводске пройдут мероприятия по дератизации, поэтому мэрия организует масштабную акцию.
Крыс будут травить на контейнерных площадках и в подвалах жилых домов, школ, детских садов. Но только при параллельном проведении мероприятий всеми может быть достигнут лучший результат. Нужно, чтобы грызунов травили везде, и чтобы у них не было возможности перебежать из одного места в другое.
Горадминистрация Петрозаводска также напоминает, что выбрасывать мусор разрешается только в предназначенные контейнеры. При складировании отходов у площадок, на общественных территориях (скверах, лесополосе, парках) приведет к размножению крыс и мышей. Любые площади, где присутствуют органические отходы, привлекают крыс и создают благоприятную среду для размножение. Особенно это актуально сейчас, когда начинается потепление, а мусор быстрее разлагается.
Напомним, что дератизация - традиционная акция в середине весны.
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