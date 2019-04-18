В НАО стартовал 4-й чемпионат профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Чемпионат проходит в Нарьян-Маре до 30 апреля в Ненецком центре развития образования, детской школе искусств, ДК «Арктика» в рамках окружного проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».



В мероприятии участвуют 60 человек, а их работу оценивают 50 экспертов, также помощь оказывают 10 волонтёров.

Участников распределили на 3 категории — студенты, специалисты, школьники.

Школьникам предстоит соревноваться в актерском, парикмахерском и изобразительном искусстве, художественном вышивании, резьбе по дереву, вязанию крючком, флористике.



Вчера специалисты и студенты начали состязаться в компетенции «Обработка текста». Им нужно продемонстрировать навыки в компетенциях «Вязание спицами», «Предпринимательство» (новинка этого года).



Справка. Ненецкий округ присоединился к «Абилимпикс» в 2018 г., а параллельно на базе Ненецкого центра развития образования создали центр развития «Абилимпикс». В Ненецком аграрно-экономическом техникуме появился волонтерский центр «Абилимпикс». Все структуры взаимодействуют между собой и сейчас, помогая организовывать и проводить мероприятия.

