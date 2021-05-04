В Архангельске открылся парк «Потешный двор»

Парк аттракционов в центре Архангельска из-за пандемии не работал почти год, а вчера снова стал доступен для посетителей. Запущены не все сооружения и аттракционы, а горожанам приходится соблюдать дополнительные правила безопасности.



«Потешный двор» работает с 11:00 до 19:00, с выходным вторником. Могут закрываться в связи с погодными условиями некоторые аттракционы и даже весь парк, поэтому нужно уточнять актуальную информацию перед каждым посещением. Вся информация появляется в группах парка в социальных сетях.



В парке нужно быть в защитной маске и обрабатывать руки дезинфицирующими препаратами, а также соблюдать соцдистанцию.



Менеджер по рекламе «Потешного двора» Е. Кузнецова сообщила, что цены на некоторые аттракционы возросли, но не существенно. Посетителей просят не пренебрегать распоряжением губернатора в плане посещения общественных мест только в масках, поскольку в противном случае парк снова смогут закрыть, так как его сотрудники физически не могут контролировать каждого посетителя.