В Архангельске открылся парк «Потешный двор»

Архангельская область >> Общество >> 04.05.2021

Парк аттракционов в центре Архангельска из-за пандемии не работал почти год, а вчера снова стал доступен для посетителей. Запущены не все сооружения и аттракционы, а горожанам приходится соблюдать дополнительные правила безопасности.

«Потешный двор» работает с 11:00 до 19:00, с выходным вторником. Могут закрываться в связи с погодными условиями некоторые аттракционы и даже весь парк, поэтому нужно уточнять актуальную информацию перед каждым посещением. Вся информация появляется в группах парка в социальных сетях.

В парке нужно быть в защитной маске и обрабатывать руки дезинфицирующими препаратами, а также соблюдать соцдистанцию.

Менеджер по рекламе «Потешного двора» Е. Кузнецова сообщила, что цены на некоторые аттракционы возросли, но не существенно. Посетителей просят не пренебрегать распоряжением губернатора в плане посещения общественных мест только в масках, поскольку в противном случае парк снова смогут закрыть, так как его сотрудники физически не могут контролировать каждого посетителя.





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