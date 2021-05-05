1,5 тыс. человек встанут в строй на параде Победы в Мурманске и Североморске

На плацах в воинских частях Североморска и Мурманска прошли финальные тренировки парадных расчетов военнослужащих Северного флота, которые принимают участие в парадах к 76-й годовщине Победы.



К тренировкам присоединились морские кадеты, юнармейцы, нахимовцы, музыканты военных оркестров.



Сегодня и 7 мая состоятся репетиции на Приморской площади Североморска, пр. Ленина Мурманска. 9 мая парад в Североморске примет начальник штаба Севфлота контр-адмирал В. Воробьев. Командовать парадом в Мурманске будет командующий Севфлотом Герой России адмирал А. Моисеев.



В шествии будет задействовано 1,5 тыс. военнослужащих сухопутных, береговых частей, экипажей кораблей, подводных лодок Северного флота, авиации, 70 единиц специальной и военной техники, ретро-автомобили, мотоциклы послевоенного и военного времени. Парад возглавит танк Т-34.



В пролете над Мурманском примут участие летчики 45-й армии ВВС, ПВО Севфлота на вертолётах Ка-27 и Ми-8, военно-транспортных и противолодочных самолетах, истребителях, бомбардировщиках. Всего в воздух поднимутся 17 летательных аппаратов