1,5 тыс. человек встанут в строй на параде Победы в Мурманске и Североморске
На плацах в воинских частях Североморска и Мурманска прошли финальные тренировки парадных расчетов военнослужащих Северного флота, которые принимают участие в парадах к 76-й годовщине Победы.
К тренировкам присоединились морские кадеты, юнармейцы, нахимовцы, музыканты военных оркестров.
Сегодня и 7 мая состоятся репетиции на Приморской площади Североморска, пр. Ленина Мурманска. 9 мая парад в Североморске примет начальник штаба Севфлота контр-адмирал В. Воробьев. Командовать парадом в Мурманске будет командующий Севфлотом Герой России адмирал А. Моисеев.
В шествии будет задействовано 1,5 тыс. военнослужащих сухопутных, береговых частей, экипажей кораблей, подводных лодок Северного флота, авиации, 70 единиц специальной и военной техники, ретро-автомобили, мотоциклы послевоенного и военного времени. Парад возглавит танк Т-34.
В пролете над Мурманском примут участие летчики 45-й армии ВВС, ПВО Севфлота на вертолётах Ка-27 и Ми-8, военно-транспортных и противолодочных самолетах, истребителях, бомбардировщиках. Всего в воздух поднимутся 17 летательных аппаратов
Рекомендуем по теме:
В БСМП появится человек, который будет помогать пациентам, нуждающимся в сопровождении
В столицу Поморья возвращается звездный кинофестиваль
В центре Петрозаводска снесли заброшенное здание противотуберкулезного диспансера
Перспективы автотуризма в Арктической зоне эксперты России обсудят в Каргополе
Ярмарка «Наша рыба» откроется в мурманском ТЦ «Форум»
5 безработных граждан получат окружную поддержку на создание бизнеса
Глава Коми поручил найти решение в вопросе повышения закупочной цены на молоко