В Ухте 2 новых фонтана появятся этим летом

Мэр Ухты М. Османов поделился подробностями об открытии в городе новых фонтанов. Это будут не совершенно новые фонтаны, а восстановленные. Ранее они работали напротив ГДК, но позже на их месте появились клумбы.



На днях мэр с курирующими заместителями побывал на месте и обсудил вопросы строительства фонтанов. Они будут с емкостями квадратной формы 8 х 8 кв. м, а внутри будет находиться арт-объект. Какой именно, Османов говорить не стал, оставив сюрприз на потом.



Османов также рассказал, что в текущем году реализуют еще один проект благоустройства Ухты - 3 новых фонтана. Один из них большой. Его установят на Комсомольской пл., 2 поменьше - у Дворца культуры. Подобных водных объектов в городе не хватает, а они в летнее время традиционно становятся центром притяжения горожан и гостей Ухты.



Город обновится не только фонтанами, но и пополнением в зеленых зонах, новыми клумбами, детскими и спортивными площадками. У ухтинцев должно быть достаточно мест для отдыха и прогулок в комфортных условиях.