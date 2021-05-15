В Ухте 2 новых фонтана появятся этим летом
Мэр Ухты М. Османов поделился подробностями об открытии в городе новых фонтанов. Это будут не совершенно новые фонтаны, а восстановленные. Ранее они работали напротив ГДК, но позже на их месте появились клумбы.
На днях мэр с курирующими заместителями побывал на месте и обсудил вопросы строительства фонтанов. Они будут с емкостями квадратной формы 8 х 8 кв. м, а внутри будет находиться арт-объект. Какой именно, Османов говорить не стал, оставив сюрприз на потом.
Османов также рассказал, что в текущем году реализуют еще один проект благоустройства Ухты - 3 новых фонтана. Один из них большой. Его установят на Комсомольской пл., 2 поменьше - у Дворца культуры. Подобных водных объектов в городе не хватает, а они в летнее время традиционно становятся центром притяжения горожан и гостей Ухты.
Город обновится не только фонтанами, но и пополнением в зеленых зонах, новыми клумбами, детскими и спортивными площадками. У ухтинцев должно быть достаточно мест для отдыха и прогулок в комфортных условиях.
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