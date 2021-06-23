Жителей НАО приглашают на онлайн-конференцию о правилах выгула и содержания домашних животных

24 июня в 10:00 в Ненецком округе Департамент внутреннего контроля проведет обсуждение на тему выгула, содержания домашних питомцев. Мероприятие состоится в формате видеоконференцсвязи на площадке Zoom. В нем могут принять участие владельцы домашних собак, активисты, заинтересованные жители округа. Место проживания участников не имеет значения.



Во время круглого стола участники познакомятся с требованиями законодательства в сфере обращения с животными, смогут внести предложения, задавать вопросы, обсуждать проблемы, пути их решения.



Обсуждение этих вопросов назрело. Люди до сих пор не знают или не хотят убирать экскременты за своими собаками, несмотря на то, что они находятся в прогулочных зонах, рядом с детскими площадками, подъездами и дворами домов. Существуют определенные правила поведения в обществе, которые человек, решившийся засвети собаку, должен соблюдать, и убора территории в том числе. За несоблюдения закона нарушители могут быть наказаны, поэтому лучше не этого не доводить.

