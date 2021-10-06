Анонсирована разработка проекта новой развязки на выезде из Соломбалы

Архангельская область >> Общество >> 06.10.2021

Администрация Архангельска профинансирует работы по проектированию транспортной развязки ул. Советская и ул. Валявкина. Проектно-сметная документация будет сделана на деньги ГК «Аквилон», строящая в этом же районе новый жилкомплекс.

В Соломбале живет 35 тыс. человек, 40 тыс. — в Маймаксанском и Севрном округах. Многие из них работают или учатся в других районах, поэтому развязка Кузнечевского моста — очень важный транспортный узел, который позволит увеличить пропускную способность.

В 2020 г. по программе развития «Аквилон» купил участок с обязательством расселить деревянный дом на ул. Валявкина. Застройщик уже выкупил частные дома, земельные участки у собственников. И к 2023 г. первая очередь новых домов преобразит район, увеличится и нагрузка на дороги.

Дороги района нуждаются в модернизации. Проект передадут горадминистрации и включат в программу реконструкции городских дорог. Создание развязки позволит улучшить ситуацию с движением.

Помимо планов реконструкции развязки есть необходимость работ на Кузнечевском мосту, соединяющем Соломбалу с районами Архангельска. Этот мост последний раз ремонтировали 16 лет назад, он исчерпал свою несущую функцию. Помимо проекта его реконструкции работы в этом направлении не ведут.





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