Служба горхозяйства Вологды ищет подрядчика для доработки документации по Некрасовскому мосту



Заявки на участие в электронном тендере начали принимать 10 декабря. Контрактом предполагается разработка и согласование технических спецусловий по строительству Некрасовского моста в Минстрое РФ. Крайний срок завершения работ - 15 марта 2022 г.



На все выделяется 1,8 млн руб. из горбюджета.



Ранее откорректированный проект строительства Некрасовского моста госэкспертизу не прошел из-за нарушения градостроительных норм. Глава службы городского хозяйства А. Малышкин пояснил, что в проекте нет спецтехусловий, обосновывающих принятые по проекту решения: ширины установленных границ по ул. Некрасова.



Согласно градостроительному законодательству, ширина должна быть 40 - 100 м, но расстояние между границами ул. Некрасова с учетом исторической застройки с объектами культурного наследия, жилыми домами, составляет всего 30 м. По этой причине документацию нужно переделать, приведя в соответствие с принятыми нормами.



После разработки техусловий проект отправят на госэкспертизу повторно. Процедура займет менее 45 дней.