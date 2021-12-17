В администрации Северодвинска рассказали о комплексном развитии двух городских кварталов

В Северодвинске запланировано комплексное развитие кварталов 102, 007, о чем рассказал глава управления градостроительства горадминистрации Северодвинска М. Туфанов.



Эти территории находятся в границах ул. Чехова, Гайдара, Тургенева, Трудового переулка и на пр. Ленина, ул. Торцева, Советской, Полярной.

Вместе с домами, которые скоро признают аварийными и аварийными домами территории передадут застройщику, который за свой счет купит жильцам благоустроенные новые квартиры, не меньшей площади. Собственники затрат не понесут. Аварийное жильё будет снесено, квартал застроят многоквартирными домами, территорию благоустроят.



В горадминистрации разработаны концепции развития кварталов, идет их согласование. Перед этим собственники жилья объявят о своем решении - они должны проголосовать.



Квартал 102 находится у стадиона «Север». Его застроят пятиэтажками площадью 19 тыс. кв. м. Сейчас здесь живут 130 человек, которым нужно предоставить квартиры площадью 1,7 тыс. кв. м.



Квартал 007 находится за ДИТР. Здесь в 6 домах живут 192 человека. Здесь построены 5-этажные дома площадью 29 тыс. кв. м.

