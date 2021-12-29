Служба занятости Вологодской области с 2022 года перейдет на платформу «Работа в России»

Кадровые центры теперь будут работать на единой цифровой платформе службы занятости. Региональным работодателям тоже предстоит подбирать персонал с помощью портала «Работа в России». С 1 января соискатели будут искать работу, зайдя на сайт, заполнив заявление и прикрепив резюме с указанием сведений об опыте работы и квалификации. Поиск подходящих вакансий производится автоматически путем интеллектуального анализа информации.



Для соискателей, не имеющих доступа в интернет, служба занятости готова предоставить рабочие места с доступом к порталу госуслуг и единой платформе. «Гостевые компьютеры» появятся в каждом отделении службы занятости, а специалисты смогут оказать соискателю необходимое содействие.



Работа центров занятости в новом формате избавит граждан от предъявления трудовых книжек и сведений о регистрации. Все необходимые данные будут получаться за счет системы межведомственного взаимодействия. Лично явиться в отделение службы занятости для встречи со специалистом придется только тем, кто оформляет пособие.



Работодатели будут направлять запросы на подбор персонала в электронном виде. Кадровые консультанты окажут содействие при необходимости. Функционал единой цифровой платформы дает возможность отслеживать новые резюме, принимать отклики, вести беседу с кандидатами и приглашать их на собеседования.



Первый современный кадровый центр откроется в Грязовце в 2022 году. Работающие в нем кадровые консультанты будут ориентированы на оказание широкого спектра услуг в сфере занятости – от подбора вакансии до выстраивания стратегии карьерного развития.