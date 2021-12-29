Служба занятости Вологодской области с 2022 года перейдет на платформу «Работа в России»

Вологодская область >> Общество >> 29.12.2021

Кадровые центры теперь будут работать на единой цифровой платформе службы занятости. Региональным работодателям тоже предстоит подбирать персонал с помощью портала «Работа в России». С 1 января соискатели будут искать работу, зайдя на сайт, заполнив заявление и прикрепив резюме с указанием сведений об опыте работы и квалификации. Поиск подходящих вакансий производится автоматически путем интеллектуального анализа информации.

Для соискателей, не имеющих доступа в интернет, служба занятости готова предоставить рабочие места с доступом к порталу госуслуг и единой платформе. «Гостевые компьютеры» появятся в каждом отделении службы занятости, а специалисты смогут оказать соискателю необходимое содействие.

Работа центров занятости в новом формате избавит граждан от предъявления трудовых книжек и сведений о регистрации. Все необходимые данные будут получаться за счет системы межведомственного взаимодействия. Лично явиться в отделение службы занятости для встречи со специалистом придется только тем, кто оформляет пособие.

Работодатели будут направлять запросы на подбор персонала в электронном виде. Кадровые консультанты окажут содействие при необходимости. Функционал единой цифровой платформы дает возможность отслеживать новые резюме, принимать отклики, вести беседу с кандидатами и приглашать их на собеседования.

Первый современный кадровый центр откроется в Грязовце в 2022 году. Работающие в нем кадровые консультанты будут ориентированы на оказание широкого спектра услуг в сфере занятости – от подбора вакансии до выстраивания стратегии карьерного развития.





Рекомендуем по теме:

В Архангельской области создается служба занятости нового образца

Интерактивный портал службы занятости появился в Вологде

В Поморье запустили мобильное приложение "Работа всем"

220 организаций и предприятий предоставят рабочие места подросткам на время каникул

Минсоцзащиты и центр занятости Петрозаводска готовят новых кадров по новой программе

У жителей НАО появилась возможность легко искать работу за пределами региона


На территории цветочной компании Мурманска будут бороться с опаснейшим вредителем

Кировск признан лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса

В рамках акции «Сохраним лес» установили рекорд по высадке деревьев

Онлайн игровые автоматы на реальные деньги Казахстане

В Череповце строится самый большой в Вологодской области торговый центр

Череповецким школьникам будут выдавать десерт на обед

Играйте в аппараты 777 в лицензионном игровом клубе казино Pin Up
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета